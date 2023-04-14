Стало известно, почему «Барселона» не торопится продлевать контракт Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пока не ведёт переговоры с клубом о новом контракте.

Действующее соглашение француза истекает уже в следующем году, однако в «Барселоне» не слишком беспокоятся на этот счёт. Как сообщает журналист Фернандо Поло, руководство каталонского клуба не спешит запускать переговоры с Дембеле, поскольку уверено в его намерении остаться. Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес считает 25-летнего футболиста ключевой фигурой в команде.

В 28 матчах текущей кампании Усман Дембеле записал себе в актив восемь забитых мячей и семь результативных передач. В настоящий момент игрок продолжает восстановление после травмы.