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Стало известно, почему «Барселона» не торопится продлевать контракт Дембеле

14 Апреля 2023 • 21:26 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
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16.04 17:15

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пока не ведёт переговоры с клубом о новом контракте.

Действующее соглашение француза истекает уже в следующем году, однако в «Барселоне» не слишком беспокоятся на этот счёт. Как сообщает журналист Фернандо Поло, руководство каталонского клуба не спешит запускать переговоры с Дембеле, поскольку уверено в его намерении остаться. Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес считает 25-летнего футболиста ключевой фигурой в команде.

В 28 матчах текущей кампании Усман Дембеле записал себе в актив восемь забитых мячей и семь результативных передач. В настоящий момент игрок продолжает восстановление после травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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