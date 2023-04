Где будет играть в следующем сезоне Лионель Месси? Это один из главных вопросов в мире футбола прямо сейчас. Действующий контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает, и уже через два с половиной месяца чемпион мира может оказаться в статусе свободного агента.

У Месси ещё есть предложение о новом контракте с «ПСЖ», однако на текущий момент оно не является для игрока приоритетным. Решающим будет май, когда решится, сможет ли «Барселона» вернуть Лионеля и при этом вписаться в финансовые правила. Обо всём этом рассказывает All About Argentina со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо и подкаст The Here We Go.

Возвращение Месси: «Барселона» направила в Ла Лигу ТЭО