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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уже договорилась с Месси – так полагают в Ла Лиге слухи

14 Апреля 2023 • 17:47 Комментировать

Между Лионелем Месси и «Барселоной» уже могло быть достигнуто соглашение о летнем возвращении футболиста. В испанской Ла Лиге полагают, что стороны уже договорились. Об этом рассказывает All About Argentina со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро.

Месси уже через два с половиной месяца может оказаться в статусе свободного агента, ведь его контракт с «ПСЖ» истекает. Ходят слухи, что гранд Лиги 1 не горит желанием продлевать соглашение с аргентинцем, которому летом исполнится 36 лет.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на фоне финансовых трудностей клуба.

Возвращение Месси: «Барселона» направила в Ла Лигу ТЭО

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