«Барселона» работает над возвращением в свои ряды звёздного Лионеля Месси. Как сообщает Jijantes FC, каталонский клуб в конце марта отправил в Ла Лигу технико-экономическое обоснование (ТЭО) возможного трансфера Месси. При этом отмечается, что этого всё ещё недостаточно для соответствия правилам финансового fair play. В ближайшие дни «сине-гранатовые» предоставят обновлённые данные.

Месси ушёл из «Барселоны» почти два года назад – тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с аргентинцем контракт. Месси сейчас играет за «ПСЖ», его контракт истекает в конце июня.

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