Витсель: «Я мало играю, но всё равно счастлив в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель с пониманием относится к отсутствию регулярной игровой практики. Напомним, 34-летний бельгиец проводит дебютный сезон за «матрасников» после летнего перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.

«Отсутствие игрового времени не повлияет на меня в будущем. Конечно, всегда хорошо, когда ты постоянно играешь, но сейчас я счастлив ровно так же, как и в первый день после своего перехода в «Атлетико». Я чувствую себя хорошо и сохраняю позитивный настрой, как всегда. Мы в хорошей форме. Я работаю изо всех сил, чтобы помочь команде, когда это понадобится», – цитирует Витселя Diario AS.

Витсель во второй половине сезона лишь трижды выходил на поле в чемпионате в стартовом составе «Атлетико».