Месси: «Не знаю, где я окажусь в будущем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался насчёт неопределённости со своим будущим. Напомним, у игрока в конце сезона истекает контракт с французской командой. Лионеля в последнее время активно связывают с возвращением в каталонскую «Барселону».

«Не знаю, где я окажусь в будущем. Мне всегда нравится фантазировать о некоторых вещах, которые могут случиться, но я действительно не знаю, что таит в себе будущее. Случится то, чего захочет бог», – цитирует Месси Barca Centre.

Ранее сообщалось, что «Барселона» активно работает над возвращением Месси на правах свободного агента. Чтобы потянуть зарплату аргентинца, каталонцы могут пойти на продажу одного из основных игроков.