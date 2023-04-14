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Месси: «Не знаю, где я окажусь в будущем»

14 Апреля 2023 • 14:06 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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15.04 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался насчёт неопределённости со своим будущим. Напомним, у игрока в конце сезона истекает контракт с французской командой. Лионеля в последнее время активно связывают с возвращением в каталонскую «Барселону».

«Не знаю, где я окажусь в будущем. Мне всегда нравится фантазировать о некоторых вещах, которые могут случиться, но я действительно не знаю, что таит в себе будущее. Случится то, чего захочет бог», – цитирует Месси Barca Centre.

Ранее сообщалось, что «Барселона» активно работает над возвращением Месси на правах свободного агента. Чтобы потянуть зарплату аргентинца, каталонцы могут пойти на продажу одного из основных игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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