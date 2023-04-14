Анчелотти: «Бензема не устал после матча с «Челси», он сыграет завтра с «Кадисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Карим Бензема должен сыграть в завтрашнем матче против «Кадиса» в чемпионате Испании.

«Бензема не входит в число игроков, которые устали после матча с «Челси» в Лиге чемпионов. Думаю, он сыграет завтра с «Кадисом», – заверил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Анчелотти ранее заявил, что матч с «Кадисом» пропустят Тони Кроос и Винисиус Жуниор, которые перегружены после матча с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Эти футболисты получат завтра отдых, но вернутся в строй к ответному поединку с «Челси».