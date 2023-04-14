Анчелотти: «Не сомневаюсь, что останусь в «Реале» на следующий сезон»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не сомневается, что останется в «королевском клубе» на следующий сезон. Напомним, у итальянца есть контракт с командой до лета 2024 года, но ранее его связывали с уходом и назначением в сборную Бразилии.

«Я останусь в «Реале» на следующий сезон, у меня нет в этом сомнений. Я намерен отработать свой контракт до конца», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Кадисом» в чемпионате Испании.

Анчелотти проводит свой второй сезон в «Реале» после возвращения в команду летом 2021 года. В прошлой кампании итальянец помог «королевскому клубу» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.