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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Возможно, Азар завтра получит игровые минуты в матче с «Кадисом»

14 Апреля 2023 • 13:43 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
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15.04 22:00

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти не исключил, что полузащитник Эден Азар получит игровые минуты в завтрашнем матче против «Кадиса», который состоится в рамках очередного тура чемпионата Испании.

«Выйдет ли Азар в стартовом составе на матч с «Кадисом»? Я не знаю. Возможно, Эден действительно получит игровые минуты в завтрашнем поединке», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Азар в этом сезоне лишь четырежды появлялся на поле в составе «Реала» в чемпионате Испании. В этих матчах бельгиец отметился одной результативной передачей. Отметим, что в конце следующего сезона у Эдена заканчивается контракт со «сливочными».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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КАДИС РЕАЛ МАДРИД
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