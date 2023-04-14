Анчелотти: «Возможно, Азар завтра получит игровые минуты в матче с «Кадисом»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти не исключил, что полузащитник Эден Азар получит игровые минуты в завтрашнем матче против «Кадиса», который состоится в рамках очередного тура чемпионата Испании.

«Выйдет ли Азар в стартовом составе на матч с «Кадисом»? Я не знаю. Возможно, Эден действительно получит игровые минуты в завтрашнем поединке», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Азар в этом сезоне лишь четырежды появлялся на поле в составе «Реала» в чемпионате Испании. В этих матчах бельгиец отметился одной результативной передачей. Отметим, что в конце следующего сезона у Эдена заканчивается контракт со «сливочными».