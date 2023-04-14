Анчелотти: «Кроос и Винисиус не сыграют завтра с «Кадисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитники команды Винисиус Жуниор и Тони Кроос пропустят завтрашнюю встречу с «Кадисом» в рамках чемпионата Испании.

«Винисиус и Кроос не сыграют завтра с «Кадисом». У них нет никакой травмы, они просто перегружены. Оба игрока должны сыграть в ответном матче с «Челси» в Лиге чемпионов. В составе имеются и другие футболисты, которые очень устали. Мне придётся хорошенько подумать над выбором состава», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Винисиус был признан лучшим игроком матча против «Челси» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Поединок закончился победой «Реала» 2:0.