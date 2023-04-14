Винисиус и Кроос сегодня не тренировались с «Реалом»

Два футболиста мадридского «Реала» пропустили сегодняшнюю тренировку команды в преддверии матча чемпионата Испании против «Кадиса». По информации от RMTV, групповое занятие пропустили полузащитники Тони Кроос и Винисиус Жуниор.

Напомним, оба футболиста вышли в стартовом составе на первый четвертьфинал Лиги чемпионов против лондонского «Челси» и помогли своей команде одержать комфортную победу со счётом 2:0.

Источник сообщает, что причиной отсутствия Крооса и Винисиуса на сегодняшней тренировке является перегруженность. Игроки получат отдых, чтобы получше восстановиться к ответному четвертьфиналу против «Челси».