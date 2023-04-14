«Реал» прошлым летом хотел приобрести Кефрена Тюрама, но в итоге выбрал Тчуамени

Мадридский «Реал» прошлым летом мог пополнить свои ряды полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом. Журналист Санти Ауна сообщает, что «королевский клуб» вписал хавбека в списке желаний, но затем остановился на варианте с полузащитником Орельеном Тчуамени, который перешёл из «Монако» за 80 миллионов евро.

Напомним, Тюрам в данный момент интересен многим европейским грандам, включая «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». 22-летний полузащитник проводит уже четвёртый сезон в чемпионате Франции и зарекомендовал себя как одного из самых перспективных хавбеков Лиги 1.

На счету Тюрама 2 гола и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.