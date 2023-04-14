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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Переход Мартинеса в «Барселону» — это вопрос времени»

14 Апреля 2023 • 10:49 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Сосьедад
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15.04 17:15

Защитник «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинес продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 31-летнего испанца в каталонский клуб — это лишь вопрос времени. Контракт Мартинеса с «сине-гранатовыми» будет рассчитан на два года.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 16 матчей и забил один гол. Ранее Мартинес также выступал за «Реал Сосьедад».

После 28 туров чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Реал» на 13 очков. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес Фабрицио Романо
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ СОСЬЕДАД
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