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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич останется в «Реале»

14 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
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15.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич останется в клубе на следующий сезон. По информации от издания Marca, руководство «королевского клуба» уже приняло соответствующее решение.

Напомним, сам Модрич тоже решительно хочет остаться в «Реале». Хорватский хавбек намерен завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» и уже успел отказаться от нескольких выгодных финансовых предложений из Саудовской Аравии.

У 37-летнего Модрича в конце нынешнего сезона истекает контракт с мадридским «Реалом». Вместе с ним в клубе наверняка останется другой полузащитник – Тони Кроос, у которого также летом заканчивается контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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