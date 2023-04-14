Модрич останется в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич останется в клубе на следующий сезон. По информации от издания Marca, руководство «королевского клуба» уже приняло соответствующее решение.

Напомним, сам Модрич тоже решительно хочет остаться в «Реале». Хорватский хавбек намерен завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» и уже успел отказаться от нескольких выгодных финансовых предложений из Саудовской Аравии.

У 37-летнего Модрича в конце нынешнего сезона истекает контракт с мадридским «Реалом». Вместе с ним в клубе наверняка останется другой полузащитник – Тони Кроос, у которого также летом заканчивается контракт.