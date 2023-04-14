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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати может уйти из «Барселоны» из-за своего отца

14 Апреля 2023 • 07:12 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати близок к расставанию с каталонской «Барселоной». Об этом рапортуют журналисты AS.

Причиной ухода нападающего могут стать резкие высказывания отца футболиста. Ранее он заявил, что недоволен положением своего сына в стане «сине-гранатовых» и считает, что Ансу стоит сменить команду грядущим летом.

Фати является воспитанником академии каталонского гранда. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 40 поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Барселона Ансу Фати
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