Фати может уйти из «Барселоны» из-за своего отца

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати близок к расставанию с каталонской «Барселоной». Об этом рапортуют журналисты AS.

Причиной ухода нападающего могут стать резкие высказывания отца футболиста. Ранее он заявил, что недоволен положением своего сына в стане «сине-гранатовых» и считает, что Ансу стоит сменить команду грядущим летом.

Фати является воспитанником академии каталонского гранда. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 40 поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.