Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продолжит работу в клубе.

Будущее специалиста подвергалось сомнениям на фоне неудачных результатов команды в Ла Лиге, также сообщалось о том, что итальянец сможет продолжить работу в «Реале» лишь в случае успеха в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно сведениям Marca, ситуация обстоит иначе: Анчелотти останется на следующий сезон, как бы команда ни завершила текущую еврокампанию.

Напомним, что Карло Анчелотти считается фаворитом на пост нового главного тренера сборной Бразилии. Действующий контракт рулевого с «Реалом» рассчитан до лета следующего года.