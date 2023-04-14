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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти останется в «Реале» при любом итоге сезона слухи

14 Апреля 2023 • 02:31 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
18.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продолжит работу в клубе.

Будущее специалиста подвергалось сомнениям на фоне неудачных результатов команды в Ла Лиге, также сообщалось о том, что итальянец сможет продолжить работу в «Реале» лишь в случае успеха в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно сведениям Marca, ситуация обстоит иначе: Анчелотти останется на следующий сезон, как бы команда ни завершила текущую еврокампанию.

Напомним, что Карло Анчелотти считается фаворитом на пост нового главного тренера сборной Бразилии. Действующий контракт рулевого с «Реалом» рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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