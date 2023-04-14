«Барселона» рассматривает пять кандидатур на позицию правого защитника

«Барселона» рассчитывает усилить правый край обороны на трансферном рынке.

Как информирует журналист Габриэль Санс, в списке интересов каталонцев сейчас значатся пять правых защитников: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Жереми Фримпонг («Байер»), Хуан Фойт («Вильярреал») и Мало Гюсто («Челси»). В текущем сезоне позицию справа в защите в «Барселоне» чаще всех закрывают Жюль Кунде и Серхи Роберто.

Ранее сообщалось, что главной целью клуба на позицию правого защитника является Хуан Фойт. Также каталонскому гранду приписывался интерес к Бенжамену Павару из «Баварии».