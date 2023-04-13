Анчелотти: «Надеюсь, Асенсио останется в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы сохранить в своей команде вингера Марко Асенсио.

27-летний игрок до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта, в то время как действующее соглашение истекает уже в июне.

«Надеюсь, он останется, – высказывается о будущем испанца рулевой «сливочных». – Наличие в составе такого игрока – это очень важно, ведь он может в любой момент забить гол или отдать результативную передачу. Он всегда забивает, я доверяю ему», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Анчелотти.

Марко Асенсио стал автором забитого мяча во вчерашнем матче против «Челси» (2:0), отличившись на 74-й минуте после выхода на замену.