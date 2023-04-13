Анри назвал лучшего левого вингера мира

Легендарный форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри считает Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала» лучшим левым вингером в мире на данный момент.

«Винисиус – тот, кто действует на поле всегда с умом. Он всегда думает, прежде чем совершить какое-либо действие. Заставляет соперника падать на ровном месте, спотыкаться и двигается вперёд», - рассказал Анри Goal.

Кстати, вчера Винисиус и его клуб уверенно разобрались дома с лондонским «Челси» - 2:0. Матч состоялся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Молодой бразилец получил памятный приз как лучший игрок матча за его непосредственное участие в двух голах «сливочных».