Бальде подпишет новый контракт с «Барселоной»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде в скором времени продлит контракт с клубом.

19-летний футболист показывает убедительную игру в текущем сезоне, за что руководство каталонского гранда давно решило наградить его новым договором. Согласно обновлённому отчёту издания Sport, стороны уже всё согласовали – сделка будет рассчитана до 2027 года, как и ожидалось. Агент юного латераля Жорже Мендеш пообещал сделать официальное объявление до открытия летнего трансферного окна.

Алехандро Бальде принял участие в 35 матчах «сине-гранатовых» в текущем сезоне, записав себе в актив шесть результативных передач.