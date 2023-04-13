Бускетс планирует определиться со своим будущим в ближайшее время

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжает раздумывать над предложением клуба по новому контракту.

Действующее соглашение капитана «сине-гранатовых» истекает после завершения сезона, и руководство каталонцев уже предложило хавбеку новый договор со значительным сокращением зарплаты. Как сообщает журналист Габриэль Санс, для Бускетса важно, вернётся ли в клуб Лионель Месси, однако дождаться решения аргентинца не получится. Испанец намерен в ближайшее время дать ответ на предложение «Барселоны».

В нынешнем сезоне Серхио Бускетс принял участие в 35 матчах за команду Хави Эрнандеса, отметившись тремя ассистами.