Бускетс планирует определиться со своим будущим в ближайшее время

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжает раздумывать над предложением клуба по новому контракту.
Действующее соглашение капитана «сине-гранатовых» истекает после завершения сезона, и руководство каталонцев уже предложило хавбеку новый договор со значительным сокращением зарплаты. Как сообщает журналист Габриэль Санс, для Бускетса важно, вернётся ли в клуб Лионель Месси, однако дождаться решения аргентинца не получится. Испанец намерен в ближайшее время дать ответ на предложение «Барселоны».
В нынешнем сезоне Серхио Бускетс принял участие в 35 матчах за команду Хави Эрнандеса, отметившись тремя ассистами.
Судя по всяким новостям, Хави хочет использовать Лео в качестве 8-ки или 10-ки.
Вот только получается, что команда получает пешехода, а Серджи никогда и не славился объемом работы и умением покрывать большие зоны.
В итоге в команда при обороне одна проблема наслаивается на другую. Другим игрокам придется бегать в 2 раза больше. Мяч опять будет притягиваться к Месси и другие креативные игроки снова будут получать мяч реже, что обязательно скажется на их игре.
Бан пользователя