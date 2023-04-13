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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути: «Винисиус лучше Мбаппе»

13 Апреля 2023 • 20:17 Комментировать (1)
Кадис
...
Реал Мадрид
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15.04 22:00

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути сравнил Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Бразилец играет ключевую роль в атаке мадридского «Реала» при Карло Анчелотти, а во вчерашнем матче против «Челси» (2:0) вингер записал себе в актив две результативные передачи. По словам Гути, прямо сейчас 22-летний игрок превосходит звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе: «Думаю, на данный момент Винисиус выглядит гораздо предпочтительнее, чем Мбаппе», – приводит El Chiringuito слова известного экс-полузащитника.

В активе Винисиуса Жуниора 21 забитый мяч и 16 результативных пасов в 45 поединках текущего сезона за мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Гути Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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andi
13 Апреля 2023 в 20:43
Однозначно.
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