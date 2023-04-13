Эззалзули вернётся в «Барселону»

21-летний марокканский футболист Абде Эззалзули предстоящим летом будет отозван из аренды каталонской «Барселоной». Об этом сообщает Marca.

В настоящее время спортсмен защищает цвета «Осасуны», в составе которой сумел выйти в финал Кубка Испании, где его команде будет противостоять мадридский «Реал».

По информации источника, игрок, находящийся на одной из ведущих ролей в памплонском коллективе, пополнит ряды первой команды «Барселоны» в следующем сезоне, если Рафинья, Ансу Фати или Ферран Торрес покинет клуб.

В данный момент «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании.