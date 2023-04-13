«Барселона» подписала контракт с защитником - источник

Защитник Иньиго Мартинес переходит из «Атлетика» в «Барселону». Как сообщает Relevo, 31-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и подписал с каталонским клубом контракт на следующие два сезона.

Мартинес достанется «Барселоне» бесплатно, ведь его действующий контракт с «Атлетиком» рассчитан до конца июня.

За «Атлетик» Иньиго Мартинес выступает с конца января 2018 года. С тех пор защитник провёл 175 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Мартинеса в 18 миллионов евро.