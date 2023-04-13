Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» подписала контракт с защитником - источник

13 Апреля 2023 • 17:11 Комментировать

Защитник Иньиго Мартинес переходит из «Атлетика» в «Барселону». Как сообщает Relevo, 31-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и подписал с каталонским клубом контракт на следующие два сезона.

Мартинес достанется «Барселоне» бесплатно, ведь его действующий контракт с «Атлетиком» рассчитан до конца июня.

За «Атлетик» Иньиго Мартинес выступает с конца января 2018 года. С тех пор защитник провёл 175 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Мартинеса в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не продаст Фелиша менее чем за 100 миллионов евро слухи
17:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на игрока «Реала» после отказа от Беллингема слухи
17:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подписала контракт с защитником - источник
16:48 · Испания. Ла Лига
Звёздный агент Фати ищет предложения по трансферу игрока из «Барселоны»
15:35 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Моя лучшая версия ещё впереди»
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова арендовать Канселу
14:30 · Англия. Премьер-лига
Гладилин не видит трагедии для «Челси», если команда вылетит из Лиги чемпионов от «Реала» 1
14:24 · Англия. Премьер-лига
Гладилин: «У «Реала» преимущество над «Челси» по всем компонентам» 1
14:18 · Англия. Премьер-лига
Канте: «Постараемся изменить ход матча с «Реалом» 1
12:44 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл нового центрального форварда
12:36 · Испания. Ла Лига
Гути: «Винисиус – лучших игрок в мире и самый неприятный соперник для любого защитника»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана – о поражении «Реалу»: «У нас будет шанс всё исправить» 1
12:17 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Хочу, чтобы Анчелотти тренировал меня как в «Реале», так и в сборной Бразилии»
12:08 · Испания. Ла Лига
Неценко: Месси вернётся в «Барселону», если получит предложение от клуба
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил интерес к Рафинье
Все новости
Рекомендуем