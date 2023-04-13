Звёздный агент Фати ищет предложения по трансферу игрока из «Барселоны»

Всё идёт к тому, что форвард Ансу Фати покинет «Барселону» ближайшим летом. Клуб вынужден отказаться от талантливого футболиста из-за финансовой ситуации. Кроме того, в стане «сине-гранатовых» плохо отреагировали на слова отца Фати, возмутившегося нехваткой игрового времени у футболиста.

По данным AS, звёздный агент Жорже Мендеш, который работает с Ансу Фати, уже ищет предложения по футболисту. Минимальная планка – 40 миллионов евро.

Ансу Фати 20 лет. За первую команду «Барселоны» он провёл 99 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Фати может оказаться в клубе Премьер-лиги Англии.