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Винисиус: «Моя лучшая версия ещё впереди»

13 Апреля 2023 • 15:35 Комментировать

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор настроен продолжать прогрессировать.

«Я приехал сюда в 18 лет, в лучший клуб мира. С тех пор я учусь. Сейчас мне 22, и я отыграл более 200 матчей. Это нормально, что я стал играть лучше. Но я продолжаю работать, чтобы достичь своей лучшей версии. Она ещё впереди», - сказал Винисиус, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Аранча Родригес.

Всего за «Реал» Винисиус провёл 215 матчей. В них бразильский нападающий записал на свой счёт 57 голов и 59 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Реал» обыграл «Челси» со счётом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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