«Атлетико» нашёл нового центрального форварда

Мадридский «Атлетико» находится в поиске нового нападающего. Как сообщается на страницах Todofichajes, в поле зрения «матрасников» находится 25-летний центрфорвард «Севильи» Рафа Мир. В подписании футболиста лично заинтересован главный тренер команды Диего Симеоне.

Стороны проведут переговоры о переходе в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в десять миллионов евро. Трудовое соглашение Мира с андалусийцами рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафа провел 17 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча.