Гути: «Винисиус – лучших игрок в мире и самый неприятный соперник для любого защитника»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути считает нынешнюю звезду «королевского клуба» Винисиуса Жуниора лучшим игроком планеты. Напомним, бразилец вчера был признан лучшим футболистом первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Винисиус помог своей команде одержать победу 2:0.

«Винисиус – лучший игрок в мире. Почему? Потому, что он худший соперник, с которым может столкнуться защитник. Он никогда не опускает руки. Есть звёзды, которые после нескольких неудачных действий теряют уверенность, но это точно не про Винисиуса», – цитирует Гути Madrid Xtra.