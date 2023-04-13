Винисиус: «Хочу, чтобы Анчелотти тренировал меня как в «Реале», так и в сборной Бразилии»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор хочет, чтобы главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти также тренировал его в сборной Бразилии. Напомним, итальянца связывают с назначением на должность рулевого «пентакампеоне» в конце сезона.

«Хочу, чтобы Анчелотти тренировал меня как в «Реале», так и в сборной Бразилии», – сказал Винисиус в интервью после матча с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Анчелотти могут уволить из «Реала», если команда в нынешнем сезоне не выиграет ни одного трофея. Напомним, «сливочные» скоро сыграют в финале Кубка Испании, где встретятся с «Осасуной». В Лиге чемпионов команда сделала хорошую заявку на выход в полуфинал, обыграв «Челси» в первом четвертьфинале со счётом 2:0.