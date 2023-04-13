Неценко: Месси вернётся в «Барселону», если получит предложение от клуба

Футбольный комментатор Александр Неценко поделился мнением о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

По мнению эксперта, Месси несчастлив в Париже, ведь болельщики не очень хорошо к нему относятся после неудачных выступлений команды в Лиге чемпионов в двух последних сезонах, поэтому аргентинец с удовольствием бы покинул «ПСЖ».

«Даже если бы ему предложили золотые горы и остаться в Париже, но если последует предложение от «Барселоны», он с удовольствием вернется туда», — цитирует Неценко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 18 голевых передач.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает предстоящим летом. По информации различных СМИ, футболист не будет продлевать соглашение с клубом и намерен вернуться в «Барселону».