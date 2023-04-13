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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Милитао и Алаба провели отличный матч и закрыли Фелиша со Стерлингом»

13 Апреля 2023 • 11:51 Комментировать
Кадис
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Реал Мадрид
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15.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление связки центральных защитников Эдера Милатао и Давида Алабы во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Напомним, матч закончился победой «королевского клуба» со счётом 2:0.

«Милитао и Алаба провели отличный матч и закрыли Фелиша со Стерлингом. Они в целом защищались очень хорошо», – сказал Анчелотти на послематчевом интервью

Напомним, другой центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер вышел на замену во втором тайме и провёл несколько минут против своей бывшей команды, из которой как раз перешёл в «королевский клуб» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давид Алаба Эдер Милитао
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