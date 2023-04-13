Анчелотти: «Милитао и Алаба провели отличный матч и закрыли Фелиша со Стерлингом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление связки центральных защитников Эдера Милатао и Давида Алабы во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Напомним, матч закончился победой «королевского клуба» со счётом 2:0.

«Милитао и Алаба провели отличный матч и закрыли Фелиша со Стерлингом. Они в целом защищались очень хорошо», – сказал Анчелотти на послематчевом интервью

Напомним, другой центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер вышел на замену во втором тайме и провёл несколько минут против своей бывшей команды, из которой как раз перешёл в «королевский клуб» прошлым летом.