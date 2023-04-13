Эрик Гарсия останется в «Барселоне» на следующий сезон

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия останется в клубе на следующий сезон. По версии инсайдера Хави Мигеля, соответствующее решение было принято на совещании между руководство и главным тренером Хави Эрнандесом.

Источник добавляет, что наставник команды больше не видит в Эрике центрального защитника. Хави впредь намерен использовать Гарсию в качестве опорного полузащитника оборонительного плана. В этой роли футболист успел хорошо себя проявить на тренировках.

Гарсия вернулся в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2021 года. Ранее ходили слухи, что в ближайшее межсезонье Эрик покинет «сине-гранатовых» из-за отсутствия регулярной игровой практики.