«Реал» начал переговоры с Камавинга по поводу нового контракта

Мадридский «Реал» начал переговоры с полузащитником Эдуардо Камавинга по поводу нового контракта. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, «королевский клуб» хочет продлить с французом соглашение до лета 2029 года.

Напомним, что Камавинга проводит лишь свой второй сезон на «Сантьяго Бернабеу» после перехода из «Ренна». У игрока уже есть долгосрочный контракт, но руководство хочет наградить его обновлённым соглашением на более выгодных условиях.

В этом сезоне Камавинга выступает не только в центре полузащиты, а и на левом фланге обороны. В этой роли француз вчера действовал в четвертьфинальном матче против «Челси» в Лиге чемпионов.