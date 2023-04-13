Анчелотти: «Карвахаль никогда не подводит в больших матчах»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления правого защитника Дани Карвахаля во вчерашнем матче с «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Карвахаль никогда не подводит в больших матчах, он показал отличный футбол. Дани всегда проявляет себя в такого рода поединках. Лучший игрок матча? Я бы назвал Федерико Вальверде», – сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Вчера «Реал» Мадрид обыграл «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:0 благодаря голами Карима Бензема и Марко Асенсио. В ближайший вторник команды сойдутся в ответной встрече на «Стэмфорд Бридж».