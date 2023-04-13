Винисиус: «Араухо – мой самый сложный оппонент»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор назвал своего самого сложного оппонента в карьере. Бразилец указал на защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо, которому в этом сезоне пару раз удалось сдержать Винисиуса.

«Араухо – мой самый сложный оппонент. Это защитник, который действовал против меня лучше всего. Он очень хорош и очень силён, именно поэтому Рональд выступает за «Барселону», – сказал Винисиус в интервью после матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

Винисиус вчера стал лучшим игроком матча против «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. «Реал» Мадрид обыграл гостей из Лондона со счётом 2:0 на «Сантьяго Бернабеу».