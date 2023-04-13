«Рейнджерс» заинтересован в Пабло Торре

Шотландский «Рейнджерс» внимательно следит за ситуацией с полузащитником «Барселоны» Пабло Торре. Молодой хавбек практически не появляется на поле и не пользуется доверием главного тренера Хави Эрнандеса. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотят отдать футболиста в аренду в следующем сезоне.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает ,что «Рейнджерс» заинтересован в аренде Торре в следующее трансферное окно. Тем не менее, пока неизвестно, как смотрит на переезд в Шотландию сам футболист.

Торре в этом сезоне всего трижды появлялся на поле в матчах чемпионата Испании, но не отметился в этих поединках ни одним результативным действием.