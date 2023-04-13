Фати не хочет покидать «Барселону»

Вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати наотрез отказывается покидать свою команду ближайшим летом. По информации от Sport, испанец сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что ни в коем случае не покинет «сине-гранатовых» в ближайшее трансферное окно.

Фати ценит предложения, которые сделали ему другие топ-клубы из зарубежных чемпионатов, но Ансу решительно настроен остаться в «Барселоне» и отвоевать себе место в основном составе.

Напомним, Фати в нынешнем сезоне получает мало игровой практики от главного тренера Хави Эрнандеса, но футболист не намерен мириться с положением и хочет доказать наставнику, что заслуживает играть в старте.