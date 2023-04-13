Винисиус: «Хочу подписать с «Реалом» контракт, который оставит меня в клубе навечно»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор хочет остаться в «королевском клубе» навечно. Напомним, бразилец вчера был признан лучшим игроком первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси». «Реал» одолел «пенсионеров» у себя дома со счётом 2:0.

«Моё новое соглашение? Хочу подписать с «Реалом» контракт, который оставит меня в клубе навечно. «Реал» Мадрид – лучшая команда в мире», – сказал Винисиус в послематчевом интервью.

Винисиус в данный момент имеет с «Реалом» контракт, который рассчитан до конца следующего сезона. 22-летний футболист надеется поскорее продлить соглашение с командой Карло Анчелотти.