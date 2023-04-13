«Барселона» хочет избавиться от Альбы

Каталонская «Барселона» не хочет видеть в своих рядах левого защитника Жорди Альбу в следующем сезоне. Как сообщает инсайдер Альфредо Мартинес, «сине-гранатовые» хотят избавиться от футболиста, так как он получает слишком большую зарплату и не хочет идти на сокращение.

Отметим, что Альба зарабатывает чуть менее 21 миллиона евро в год и делит третье место в зарплатной ведомости «Барселоны» с нападающим Робертом Левандовски. Больше них в команде зарабатывают только Френки де Йонг и Серхио Бускетс, у которого летом заканчивается контракт.

Соглашение Альбы с «Барселоной» рассчитано до конца следующего сезона. Жорди намерен остаться и отработать свой контракт до самого истечения.