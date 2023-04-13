«Барселона» вынуждена расстаться с двумя нападающими

Каталонская «Барселона» испытывает серьезные финансовые проблемы, из-за чего расстанется с двумя атакующими игроками. По сообщениям журналистов AS, грядущим летом команду покинут Ансу Фати и Ферран Торрес.

Другие игроки атаки «сине-гранатовых» - Роберт Левандовски, Усмана Дембеле и Рафинья Диас – являются неприкасаемыми.

Трансферная стоимость Фати оценивается в 35 миллионов евро. Ценник Торреса составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ансу провел 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В активе Феррана три гола и один ассист в 25 встречах.