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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вынуждена расстаться с двумя нападающими

13 Апреля 2023 • 07:57 Комментировать

Каталонская «Барселона» испытывает серьезные финансовые проблемы, из-за чего расстанется с двумя атакующими игроками. По сообщениям журналистов AS, грядущим летом команду покинут Ансу Фати и Ферран Торрес.

Другие игроки атаки «сине-гранатовых» - Роберт Левандовски, Усмана Дембеле и Рафинья Диас – являются неприкасаемыми.

Трансферная стоимость Фати оценивается в 35 миллионов евро. Ценник Торреса составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ансу провел 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В активе Феррана три гола и один ассист в 25 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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