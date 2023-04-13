Стало известно, о чём Месси общается с Хави

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси ведет переговоры с главным тренером каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесом на предмет своего возвращения на «Камп Ноу». Об этом сообщает Barca Universal.

По данным источника, 35-летний игрок неоднократно в личной беседе заявлял специалисту о желании вернуться в «Барселону». Также стороны часто общаются о команде, футболистах и атмосфере в раздевалке. Именно Лионель продвигает идею своего возвращения в каталонский гранд.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Его трудовое соглашение с «ПСЖ» истекает в конце июня 2023 года.

«Барселона» выбирает между Месси и тремя нападающими