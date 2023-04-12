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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич: «Модрич может провести ещё три года на высоком уровне»

12 Апреля 2023 • 17:05 Комментировать
Кадис
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Реал Мадрид
15.04 22:00

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением о своём соотечественнике Луке Модриче, который представляет мадридский «Реал».

По мнению Ракитича, 37-летний Модрич способен выступать на самом высоком уровне ещё минимум три года.

«Он — зеркало хорватского футбола, мы все видим своё отражение в том, что он делает. Надеюсь, он и «Реал» решат остаться вместе, чтобы мы могли наслаждаться его футболом в Испании, среди элиты», — цитирует Ракитича AS.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «сливочных» 39 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Иван Ракитич
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КАДИС РЕАЛ МАДРИД
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