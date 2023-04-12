Ракитич: «Модрич может провести ещё три года на высоком уровне»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением о своём соотечественнике Луке Модриче, который представляет мадридский «Реал».

По мнению Ракитича, 37-летний Модрич способен выступать на самом высоком уровне ещё минимум три года.

«Он — зеркало хорватского футбола, мы все видим своё отражение в том, что он делает. Надеюсь, он и «Реал» решат остаться вместе, чтобы мы могли наслаждаться его футболом в Испании, среди элиты», — цитирует Ракитича AS.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «сливочных» 39 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.