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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зарплата Бускетса по новому контракту может составить 7 миллионов евро в год

12 Апреля 2023 • 15:41 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
16.04 17:15

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс всё ещё раздумывает над предложением руководства по поводу нового контракта. Напомним, испанский хавбек в конце сезона может стать свободным агентом, если не согласится на предложенные условия.

Журналист Решад Рахман в социальных сетях сообщает, что по новому контракту «Барселона» предлагает Бускетсу зарплату в размере 7 миллионов евро в год. Для сравнения, сейчас футболист зарабатывает за указанный отрезок в три раза больше.

У Бускетса есть вариант с уходом в «Интер» Майами, где ему предложат более солидный денежный оклад. Впрочем, Серхио может остаться в «Барселоне» по просьбе главного тренера Хави Эрнандеса, чтобы помочь клубу в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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