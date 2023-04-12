Зарплата Бускетса по новому контракту может составить 7 миллионов евро в год

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс всё ещё раздумывает над предложением руководства по поводу нового контракта. Напомним, испанский хавбек в конце сезона может стать свободным агентом, если не согласится на предложенные условия.

Журналист Решад Рахман в социальных сетях сообщает, что по новому контракту «Барселона» предлагает Бускетсу зарплату в размере 7 миллионов евро в год. Для сравнения, сейчас футболист зарабатывает за указанный отрезок в три раза больше.

У Бускетса есть вариант с уходом в «Интер» Майами, где ему предложат более солидный денежный оклад. Впрочем, Серхио может остаться в «Барселоне» по просьбе главного тренера Хави Эрнандеса, чтобы помочь клубу в следующем сезоне.