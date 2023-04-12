Куман: «Дело Негрейры повлияло на репутацию «Барселоны»

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что дело Негрейры повлияло на репутацию каталонского клуба. Напомним, «сине-гранатовых» обвиняют в даче взятки вице-президенту судейского комитета Ла Лиги.

«Дело Негрейры повлияло на репутацию «Барселоны». Я начал замечать, что в моей стране люди теперь по-другому думают о команде. «Барселона» потеряла свой имидж, дело Негрейры совсем не помогло клубу. Не могу сказать ничего другого, ведь по сути я не знаю, что произошло», – цитирует Кумана Barca Centre.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта отрицает причастность своей команды к даче взяток вице-президенту судейского комитета. Ранее ходили слухи, что в случае, если вина «Барселоны» будет доказана, клуб лишат возможности сыграть в еврокубках в следующем сезоне.