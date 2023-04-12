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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «Барселона» добилась прогресса с Хави, команда точно выиграет Ла Лигу»

12 Апреля 2023 • 15:13 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
16.04 17:15

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман уверен в том, что каталонская команда выиграет чемпионат Испании в этом сезоне. Напомним, отрыв подопечных Хави Эрнандеса от ближайших преследователей в лице мадридского «Реала» составляет 13 очков.

«Барселона» добилась прогресса с Хави, команда точно выиграет Ла Лигу. Этот состав намного лучше того, что был относительно недавно. Тренера оценивают по успехам футболистов. Как по мне, «Барселоне» нужно как следует отпраздновать чемпионский титул, ведь команда уже давно его не выигрывала», – цитирует Кумана Barca Buzz.

В последний раз каталонцы побеждали в чемпионате в сезоне-2018/19 под руководством Эрнесто Вальверде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рональд Куман
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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