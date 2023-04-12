Модрич отказался от предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич успел отказать в переходе клубу из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, хорвату предлагали двухлетний контракт с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год, но футболист отказался от этой возможности, так как хочет остаться в «Реале».

Источник сообщает, что Модрич уже сказал одноклубникам о своём желании продлить истекающий контракт. Лука намерен продолжать выступать за «королевский клуб» и в следующем сезоне.

Напомним, Модрич защищает цвета «Реала» с лета 2012 года, когда перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из лондонского «Тоттенхэма».