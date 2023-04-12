Куман: «Месси должен быть игроком «Барселоны»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Напомним, именно Куман был главным тренером «сине-гранатовых», когда аргентинец покинул команду летом 2021 года на правах свободного агента. С тех пор Месси выступает за французский «ПСЖ», с которым у него летом заканчивается контракт.

«Месси должен быть игроком «Барселоны». Очень жаль, что он ушёл. Лионель является лучшим игроком планеты, поэтому после его ухода стало сложно. Я удивился, когда увидел Месси в футболке другой команды. Руководство поступило неправильно, позволив ему уйти», – цитирует Кумана Jijantes.