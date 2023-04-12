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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «Месси должен быть игроком «Барселоны»

12 Апреля 2023 • 14:02 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Напомним, именно Куман был главным тренером «сине-гранатовых», когда аргентинец покинул команду летом 2021 года на правах свободного агента. С тех пор Месси выступает за французский «ПСЖ», с которым у него летом заканчивается контракт.

«Месси должен быть игроком «Барселоны». Очень жаль, что он ушёл. Лионель является лучшим игроком планеты, поэтому после его ухода стало сложно. Я удивился, когда увидел Месси в футболке другой команды. Руководство поступило неправильно, позволив ему уйти», – цитирует Кумана Jijantes.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Рональд Куман
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Апреля 2023 в 14:24
«Месси должен быть игроком «Барселоны»
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ай кумар - канечна.. А-ха-ха-ха! )))
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