«Барселона» хочет отдать Торре в аренду в следующем сезоне

Каталонская «Барселона» пока не верит, что полузащитник Пабло Торре созрел для важной роли в первой команде. По информации от Sport, руководство «сине-гранатовых» приняло решение отдать футболиста в аренду на следующий сезон.

Вполне вероятно, что Торре отправится в аренду в более скромную команду из чемпионата Испании. В «Барселоне» не спешат расставаться с футболистом на постоянной в основе, так как верят в его потенциал.

Торре в нынешнем сезоне всего трижды появлялся на поле в матчах испанской Ла Лиги. В этих поединках полузащитник не отметился ни одним результативным действием.