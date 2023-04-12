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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет отдать Торре в аренду в следующем сезоне

12 Апреля 2023 • 13:04 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
16.04 17:15

Каталонская «Барселона» пока не верит, что полузащитник Пабло Торре созрел для важной роли в первой команде. По информации от Sport, руководство «сине-гранатовых» приняло решение отдать футболиста в аренду на следующий сезон.

Вполне вероятно, что Торре отправится в аренду в более скромную команду из чемпионата Испании. В «Барселоне» не спешат расставаться с футболистом на постоянной в основе, так как верят в его потенциал.

Торре в нынешнем сезоне всего трижды появлялся на поле в матчах испанской Ла Лиги. В этих поединках полузащитник не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пабло Торре
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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