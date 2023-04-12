«Барселона» нашла нового полузащитника

Каталонская «Барселона» нацелилась на перспективного атакующего полузащитника севильского «Бетиса» Дани Переса. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В стане «сине-гранатовых» высоко оценивают потенциал игрока и готовы подписать его с расчетом на будущее. Трудовое соглашение Переса с каталонцами рассчитано до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

После 28 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 72 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий следом мадридский «Реал».