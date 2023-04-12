В «Барселоне» верят в возможный трансфер Карраско

Каталонская «Барселона» верит, что ей удастся заполучить вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско ближайшим летом. По информации от Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» рассчитывает купить бельгийца ниже запрашиваемой цены в 20 миллионов евро.

У Карраско летом 2024 года истекает контракт с «Атлетико», что поможет «Барселоне» приобрести игрока по скидке. Тем не менее, многое будет зависеть от «матрасников», которые намерены выручить хорошие деньги за Янника.

Карраско имеет варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге, но игрок твёрдо намерен перейти именно в «Барселону». На счету бельгийца три гола и один ассист в этом розыгрыше Ла Лиги.